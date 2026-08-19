Sungurlulu motosiklet sporcusu İbrahim Biçer, Adana’da düzenlenen zorlu Hard Enduro yarışında önemli bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 5 saat süren yarışta engebeli arazi ve zorlu parkur, sporcuların hem fiziksel dayanıklılığını hem de teknik sürüş becerilerini sınadı. Tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdüren Biçer, yarışı ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.

Sungurlulu sporcunun elde ettiği derece ilçede takdirle karşılanırken, Biçer’in Hard Enduro branşındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.