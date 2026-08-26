SUN-KA Kâğıt ve LARTON Ambalaj’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Salih Zeki Öztekin, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek, 37 yıldır Sungurlu ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca, başta Sungurlu’ya kazandırdığı anaokulu başta olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri ile de ilçe halkının takdirlerini topluyor.

Yaklaşan TSO seçimleri ile ilgili olarak Sungurlu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Şeyhoğlu’na hedeflerini açıklayan Salih Zeki Öztekin, sanayileşen ve büyüyen Sungurlu’ya yakışır, güçlü ve etkili bir Oda oluşturmayı amaçladığını söyledi. Bugüne kadar gerçekleşen yatırımların ve ihracat potansiyelinin, ilçe ekonomisinin güçlü altyapısını teşkil ettiğini belirten Öztekin, özetle şu “Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, oda üyelerinin işlemlerini daha hızlı ve rahat şekilde gerçekleştirebileceği, toplantı ve eğitimlerin yanı sıra çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek işlevsel bir TSO hizmet binası ve ayrıca modern bir konferans salonu önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

“Yeni yatırım talepleri karşısında OSB’nin genişletilmesi, Sungurlu ekonomisi için olmazsa olmazlardan biri. Her açıdan, Sungurlu’yu yeni sanayi yatırımları için çok daha cazip bir hale getirmek zorundayız. KOBİ’lerin ve esnafımızın sanayinin tedarik zincirine dahil edilmesi, Sungurlu’nun ticari hayatını inanılmaz ölçüde canlandıracak.”

“Yönetim anlayışımızda, sadece yatırımlar değil, TSO üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü de bizim için hayati önem taşıyor. Sanayici, tüccar, esnaf ve girişimcilerin taleplerinin doğrudan dinlenmesi, yaşanan sorunların ilgili kurumlara aktarılması ve sonuç alıncaya kadar takip edilmesi temel görevimiz olacak.”