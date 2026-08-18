Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca’nın da katıldığı ziyaretler, sebze ve meyve pazarı ile başladı. Mecitözü ilçe pazarında vatandaşların ve üreticilerin sorunlarını yerinde inceleyen İl Başkanı Tekercioğlu, partisinin tarım, hayvancılık ve üretime yönelik projelerinden bahsetti.

Yeni Parti İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ile de ayaküstü sohbet eden İYİ Parti heyeti, pazarın nabzını yokladı.

“KİMSE HALİNDEN MEMNUN DEĞİL”

Vatandaşlar alım gücünün düşüklüğünden, hayat pahalılığından yakınırken, üreticiler ise mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, ürettikleri ürünlerin, emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yandı.

İYİ Parti heyeti, İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek Başkan Hüseyin Koca’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yerel ve genel gündemi değerlendirdi.

Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz’ü de ziyaret eden İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu ve beraberindekiler, esnafın sorunlarını birinci ağızdan dinledi.

“HALKIMIZ SIKINTI YAŞARKEN, İKTİDAR HAİNLERE VE TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK SAĞLAMA DERDİNDE”

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, bir yandan halkın geçim derdi yaşadığını, üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını, esnafın da, işçinin de gidişattan memnun olmadığını belirterek, ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçerken, iktidarın ise Çerçeve Yasa ile teröristlere özgürlük sağlama, af çıkarma derdinde olduğunu söyledi.

İYİ Parti’nin emin adımlarla iktidara yürüdüğünün altını çizen Tekercioğlu, karanlık günleri güneşin aydınlığı ile buluşturarak ülkemizi demokrasinin güçlü olduğu, hak, hukuk ve adaletin tam anlamıyla sağlandığı, daha özgür, daha barış dolu günlere kavuşturacaklarını vurguladı.