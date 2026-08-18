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Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Bolat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bolat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İbrahim Bolat olduğu belirlenen kişinin bahçede hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 27. Sokak’ta evin bahçe kısmından silah sesi duyan vatandaşlar dışarı çıktı.

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