Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki C.A.D., bir iş yerinin önünde bulunan sahipli köpeğe yaklaştı. Bu sırada hırçınlaşan köpek, çocuğa saldırarak dudağından ısırdı.

Çocuğun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C. A.D., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.