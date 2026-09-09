Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiği gün Samsunspor camiası olarak ilk tebrik edenlerden olduklarını hatırlatan Ayaz, “Bizim için komşuluk, sadece haritada yan yana duran iki şehirden ibaret değil" dedi.Cumartesi günü sahada iki takımın, tribünlerde ise iki rengin mücadele edeceğini belirten Ayaz, herkesin kendi takımını sonuna kadar desteklemesinin en doğal hak olduğunu ancak dostluğun ve saygının korunması gerektiğini vurguladı.

Çorum'dan Samsun'a gelecek taraftarlara da seslenen Ayaz, "Samsun size deplasman değil, Çorum bizim komşumuzdur. Şehrimizi gezin, güzel bir gün geçirin, takımınızı destekleyin ve evinize güzel hatıralarla dönün. Tribünler coşsun, sesler yükselsin ama kavga ve gürültü bu güzel oyunun içinde yer almasın. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ