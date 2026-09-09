Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 4 haftalık periyodunda dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-siyahlı takım, maç başına 431.25, toplamda ise 1725 isabetli pasla ligin en çok isabetli pas yapan takımı oldu.

Arca Çorum FK, Süper Lig’deki ilk sezonu olmasına rağmen gerek yaptığı transferler, gerekse oynadığı futbolla lige damga vuruyor. Eyüpspor’u yenen, Galatasaray’la deplasmanda berabere kalıp Beşiktaş ve Kasımpaşa’ya yenilen Arca Çorum FK, Türk futbolunun dört büyüklerinden ikisiyle oynamasına rağmen pas kategorisinde zirveye yerleşti.

Toplamda 1725 isabetli pasla Süper Lig’in en çok isabetli pas yapan takımı olan Arca Çorum FK, maç başına 431.25 isabetli pas oranı tutturdu. Arca Çorum FK’yı 1716 pasla Galatasaray, 1674 pasla Fenerbahçe izlerken, 18 takımlı ligde Trabzonspor 1646 pasla 6.sırada, Beşiktaş ise1637 pasla 8.sırada yer aldı.

Listenin son sırasında ise Göztepe var. İzmir ekibi 776 pasla Süper Lig’in en az isabetli pas yapan takımı olurken, Alanyaspor 909 pasla 17.sırada, Kasımpaşa da 1031 pasla 16.sırada yer aldı.