Play-off 1.eleme turu maçlarının eşleşmeleri kura ile belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen küre çekimine ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Genel Sekreteri Mesut Çetinoğlu ve ASKF yöneticisi Niyazi Bulut ile takım temsilcileri katıldı.

32 takımın mücadele edeceği 1.eleme turunun eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde oldu.

11 EYLÜL CUMA

Mimar Sinan 1.Saha: Saat 20.00 Çatak-Manişar FK, saat 21.30 Kınıkspor Göktuğ Mobilya-Abralata FK.

Mimar Sinan 2.Saha: Saat 20.00 Boğabağı FK-Güven Temizlik Dikenli FK, saat 21.30 Büğdüzspor-Berra Kutluca FK, saat 23.00 Dikenli FK-Deva Elmanıpan FK.

12 EYLÜL CUMARTESİ

Mimar Sinan 1.Saha: Saat 20.00 Vizyon Tarım Sarımbey-Çopraşıklı Delikadir, saat 21.30 Sarıhasan FK-Osmancık Kadıkıran FK.

Mimar Sinan 2.Saha: Saat 20.00 Kınık FK-Pembecik FK, saat 21.30 Konaklı city-Mecitözü Avkat FK.

13 EYLÜL Pazar

Mimar Sinan 1.Saha: Saat 20.00 Arissa Tanrıvermiş FK-Babaoğlu FK, saat 21.30 Eşençay FK-İncesu FK, saat 23.00 Eskice FK-Çankata Tur Fındıklı FK

Mimar Sinan 2.Saha: 20.00 Mecidiyekavak-Seydim FK, saat 21.30 Ovasarayspor-Çeşmeören FK, saat 23.00 Kayı FK-Kargı köyüspor.

Tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak maçların galipleri 2.eleme turuna yükselecek olup bu tur maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. 2.Eleme turunun galipleri yollarına çeyrek finalde devam edecek. Çeyrek final maçları ise 26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

FİNAL MAÇI 11 EKİM’DE

Yine tek karşılaşma üzerinden eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalin 4 galip takımı 4 Ekim’de yarı final maçlarında sahaya çıkacak. Yarı finalin galipleri şampiyonluk, yenilen takımları ise üçüncülük için mücadele edecek. Final ve üçüncülük maçları 11 Ekim’de oynanacak.

Tüm maçlar Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak.