Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Samsunspor’la sadece 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İki takım, ligin 16.haftasında Çorum’da karşılaşırken, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan ve Sakarya bölgesi hakemlerinden Erkan Engin’in yönettiği maçı Arca Çorum FK 2-1 kazandı. 8 Aralık 2019’da oynanan maçta, o zamanki adı Yeni Çorumspor olan Arca Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 45.dakikada penaltıdan Murathan Buruş ve 62.dakikada Fatih Şerifoğlu atarken, Samsunspor’un tek golü 69.dakikada Bahattin Köse’den geldi.

O sezon, tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ligler yarıda kaldığı haliyle tescil edilirken, 33.haftada Samsun’da oynanması gereken maç oynanamadı ve iki takım arasındaki rekabet uzun bir süreliğine rafa kalktı.

Samsunspor 28 maçta topladığı 73 puanla şampiyon olup 1.Lig’e yükselirken, Arca Çorum FK sezonu 36 puanla 11.sırada tamamladı. Samsunspor o sezon tek yenilgisini Arca Çorum FK’dan aldı.