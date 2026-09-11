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Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 246 maçta ise 130 galibiyet, 66 beraberlik alarak tam 456 puan topladı. 50 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar attıkları 412 gole karşılık kalelerinde 232 gole engel olamadılar.

Arca Çorum FK, 494 maçın 248’ini deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 87 galibiyet, 66 beraberlik 95 yenilgi alan Çorum temsilcisi hanesine 327 puan yazdırdı. Rakip fileleri 305 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde 296 gol gördü.

Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 4 farklı ligde 494 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-silahlılar bu maçlarda 3’ü hükmen 217 galibiyet, 132 beraberlik 145 yenilgi alarak 783 puan toplarken, attıkları 715 gole karşılık 528 gol yediler.

Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 5.hafta maçında Samsunspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 495’inci kez puan maçına çıkacak.

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