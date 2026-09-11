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Samsunspor Kaptanı Çorum maçı için konuştu

15 Kasım’da başlayacak ikinci yarının son maçları ise 13 Aralık’ta oynanacak.

Gruplarda ilk hafta maçları 4 Ekim Pazar günü oynanacak olup sezonun ilk yarısı 1 Kasım’daki 5.hafta maçlarıyla birlikte tamamlanacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 2 grupta 11 takımın mücadele edeceği 1.Küme’de grup maçları tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk 2’de bitiren takımlar Süper Amatör Lig’e yükselecek. Ligden düşme ise olmayacak.

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