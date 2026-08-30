Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden İsmail Türüt, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Osmancık Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Gelgör ile sanatçı İsmail Türüt bir süre sohbet etti. Görüşmede sanat, müzik ve güncel konular üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Gelgör, İsmail Türüt’e nazik ziyareti ve samimi sohbeti için teşekkür etti.

Başkan Gelgör, “Karadeniz müziğinin yaşayan efsanesi İsmail Türüt’ü belediyemizde ağırladık. Kendisiyle keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Gelgör, İsmail Türüt’e sanat yaşamında başarılarının devamını dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Buluşma, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi