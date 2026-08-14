Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali, Sinop’un simge yapılarından tarihi Alaaddin Camii’nde gerçekleştirildi.

Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin katıldığı yarışmada, kendi illerinde birinci olan 9 din görevlisi bölge birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri, ezanı makam ve seda yönünden en güzel şekilde okuyabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar; makam, fonetik, tecvid ve diksiyon kriterleri doğrultusunda jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler şöyle oldu:

Bölge Birincisi: Berat Baki ŞANAL – Müezzin Kayyım (Çorum / Merkez)

Bölge İkincisi: Enes DURMUŞ – İmam Hatip (Kastamonu / Devrekani)

Bölge Üçüncüsü: Mehmet KILIÇ – Müezzin Kayyım (Düzce / Merkez).

Yarışma sonunda dereceye giren adaylara çeşitli ödüller verildi.

Türkiye finali, 3 Eylül 2026 tarihinde Çanakkale’de gerçekleştirilecek.