Bunlar da ilginizi çekebilir

Beş dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü yangında, dinlenme tesisinin yanında Muharrem Ağzıkara'ya ait kümesteki yaklaşık 100 güvercin telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını bölgedeki bir dinlenme tesisine sıçramadan söndürdü.

Ankara-Samsun kara yolunun Sungurlu girişindeki bir tarlada anız yangını başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.