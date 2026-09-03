Ankara 2. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası Çorum Şube Başkanı Yasin Pehlivan, okulların açılmasına günler kaldığını hatırlatarak, bu aşamada çocukların göz kontrollerinin okul başarısı açısından büyük önem taşıdığını, sorunların erken teşhis sayesinde kolayca aşılabileceğini söyledi.

Gözdeki kırılma kusurlarının, çocukların derslerinde gereği gibi başarılı olamamaları sonucunu doğurabildiğini, sosyal ilişkilerini ve fiziksel aktivitelerini olumsuz etkileyebildiğini, giderek kalıcı göz tembelliğine yol açabildiğini vurgulayan Pehlivan, görme bozukluklarının gözlük veya uygun yöntemlerle mutlaka düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Tahtayı iyi göremeyen öğrencinin adaptasyon sorunu yaşayabildiğini, okuma isteksizliği ile karşı karşıya kalabildiğini anlatan Yasin Pehlivan, “Göz rahatsızlığı, kronik baş ve göz ağrısı yapabilir ve odaklanma problemi, çocuğun okul başarısını olumsuz etkiler. Onun için, çocuğun hiçbir şikayeti olmasa bile, okula başlamadan önce göz kontrollerinin yaptırılmasında yarar vardır” dedi.