Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2026 Salı günü 08.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
"Hamit Duran Caddesi
Küçük Abdullah Caddesi’nin bir kısmı
Cemilbey Caddesi’nin bir kısmı ve bağlı sokaklar
Karafakıoğlu sokakları
Yenidoğan sokakları
Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı sokaklar
Cumhuriyet Caddesi ve bağlı sokaklar
Millet Caddesi ve bağlı sokaklar
Vatan Caddesi ve bağlı sokaklar
Sanayi sokakları."
Çorum Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını istedi.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ