Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, partisinin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında , “Terörsüz Türkiye” hedefinin Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı açısından önem taşıdığını belirterek, sürecin Türkiye'nin geleceği açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

Kayrıcı, MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultay süreci kapsamında gerçekleştirilen Çorum İl Kongresi'nde partililere hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını kongreye katılanlara ileten Kayrıcı, ilçe kongrelerinin ardından il kongresinin de ülküdaşlık hukukuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

“KONGRELERİMİZDE

KAYBEDEN YOKTUR”

MHP'nin Türk siyasetinde milli duruşuyla farklı bir yere sahip olduğunu belirten Kayrıcı, partinin siyaset anlayışının merkezinde Türk milletinin bulunduğunu söyledi.

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı, milletin refahı, birliği, kardeşliği ve bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, “Bizim kongrelerimizde kaybeden yoktur. Bizim kutlu ülkülerimiz, etrafında kenetlendiğimiz dava arkadaşlarımız vardır.” dedi.

“TÜRK MİLLETİ BİR VE BERABERDİR”

Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Türkiye'nin zor dönemlerinde “Önce ülkem ve milletim” anlayışıyla sorumluluk almaktan kaçınmadığını dile getiren Milletvekili Kayrıcı, etnik bölücülük ve mezhep temelli ayrıştırma girişimlerine karşı bin yıllık kardeşliğin korunacağını belirtti.

Vahit Kayrıcı, “Türk milleti Alevisiyle, Sünnisiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle bir ve beraberdir. Hep birlikte Türkiye'dir.” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE

ÖNEMLİ EŞİKLER AŞILDI”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Kayrıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı'nın kararlılığıyla yürütülen süreçte önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Terör örgütünün varlığını feshettiğini ve silah bırakma sürecinin başladığını belirten Kayrıcı, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin istikrar ve güvenliğinin de anahtarı olduğunu ifade etti.

“ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLER

BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR”

“Terörsüz Türkiye” hedefi üzerinden MHP ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere de tepki gösteren Milletvekili Kayrıcı, şehit ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Vahit Kayrıcı, “Anayasamızın ilk dört maddesinde ve Türk milletinin ebedi haklarında asla taviz yoktur. Hedefimiz belli, yolumuz hak, tarafımız doğru, alnımız paktır.” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye ile huzur, güven ve refahın artacağını savunan Kayrıcı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlanacağını belirterek, yeni yüzyıla Türk mührünün vurulacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi