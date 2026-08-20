Görev için bulunduğu KKTC’de denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Hamzaoğlu’nun ardından, annesi Ayşe Hamzaoğlu da evlat acısına dayanamadı ve rahatsızlanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşe Hamzaoğlu, hayatını kaybetti.

Evlat acısına dayanamayan anne Ayşe Hamzaoğlu’nun cenazesi bugün Sungurlu Ulucami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verilecek.

Muhabir: Haber Merkezi