*** Sungurlu’ya savunma sanayi yatırımlarının temelinin atıldığı 13 Ağustos 2022 tarihinin 4. yılında, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş ve Çorum Valimiz Ali Çalgan ile diğer yetkililer, Sungurlu OSB’de faaliyette bulunan ARCA Savunma, Ahlatcı Holding bünyesindeki GoldForce ve Sun-Ka fabrikalarını ziyaret ettiler.

*** Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bu vesileyle Sungurlu’nun sanayileşmede 4 yılda sağladığı gelişmeleri değerlendirdi. Sungurlu OSB’de 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Dere, “3.5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan başta ARCA ve GoldForce olmak üzere, savunma sanayimizin öncü firmaları, ilçemizin adını dünyaya taşıyor; ihracat rekorları kırıyor” dedi.

*** Sungurlu’da ticaret hayatının canlandığını, mevcut işletmeler büyürken yeni işletmelerin açıldığını, Sungurlu’nun göç veren değil göç alan bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Dere, “Bir zamanlar büyük bölümünde koyunların otlatıldığı 5.000 dönümlük OSB’miz bugün yatırımlarla doldu ve acilen genişletilmesi gereken bir üretim üssüne dönüştü” değerlendirmesini yaptı.

*** Yüksek hızlı tren, yük treni, dere ıslahları gibi büyük projelerin önünün açıldığını, gerçekleşen büyük dönüşümle Sungurlu’nun büyük umutların adresi olduğunu vurgulayan Muhsin Dere, büyük yatırımların büyük sorumluluklar da getirdiğini, gelişmenin sürdürülebilir olmasının, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla desteklenmesini gerektirdiğini ifade etti.