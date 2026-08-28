2026 yılı Temmuz ayı ihracatının 25 milyar 600 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin bu aydaki en yüksek değerine ulaştığını duyuran Ticaret Bakanlığı, 2026 Ocak – Temmuz döneminde ülke ihracatının yüzde 3.4 oranında artarak 161 milyar 601 milyon dolara yükseldiğini de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beş il arasında yer aldı.

ÇORUM’UN İHRACATI

2.7 MİLYAR DOLAR

2024 yılını 4 milyar 311 milyon, 2025 yılını ise 6 milyar 209 milyon dolar ihracat ile kapatarak arka arkaya rekorlarını yenileyen Çorum, 2026 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 340 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapmıştı. Temmuz ayında yayınlanan verilere göre 376 milyon dolarlık ihracatı ile yine bölge birincisi olan Çorum toplam ihracatını ise 2 milyar 716 milyon dolara yükselterek ülke genelinde 16.’ncı sırada yer aldı.

Buna göre Çorum’da Ocak ayında 417 milyon dolar, Şubat ayında 350 milyon dolar, Mart ayında 364 milyon dolar, Nisan ayında 479 milyon dolar, Mayıs ayında 436 milyon, Haziran ayında 301milyon dolar ve Temmuz ayında ise 376 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK