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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Aykut Kozanlı’nın babası, Çorum Şehir Kulübü çalışanlarından Recai Kozanlı’nın kardeşi olan Mehmet Kozanlı’nın cenazesi, yarın (31 Ağustos 2026 Pazartesi günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Çorum’da uzun yıllar Tabipler Lokali, Şehir Kulübü, Turizm Lokali gibi mekânların işletmeciliğini yapan ve halen Didim’de turizm sektöründe faaliyetini sürdüren Mehmet Kozanlı (59), önceki hafta geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi görmekte olduğu Aydın Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti.

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