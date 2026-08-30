Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), üretici ortaklarından 2026 yılı ayçiçeği ürünü alımlarına başladı. Birlik, alımlar öncesinde 22 bin üretici ortağına ayni ve nakdi olmak üzere toplam 122 milyon liralık kredi desteği sağladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, "Piyasa şartları çerçevesinde üreticiyi mağdur etmeyecek en iyi fiyatı uygulayacağız" dedi.

Bu sezon iklim koşullarının geçen yıla göre daha iyi geçtiğini ifade eden Erarslan, kuraklığın yaşanmaması nedeniyle ayçiçeğinde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 kooperatif ve alım merkezinde ürün alımlarının sürdüğünü belirten Erarslan, bu sezon yaklaşık 35 bin ton ayçiçeği almayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayçiçeği alımlarıyla birlikte yağ üretiminin de hızlanacağını belirten Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet vermektedir. Bu konuda piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı