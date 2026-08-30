Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadeş Marış Meydanında düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeni Parti Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Personel Üsteğmen Sadık Doğan, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığı uğruna verdiği topyekûn mücadelenin sonucu olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla başlattığı Milli Mücadele'nin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaştığını belirten Doğan, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Türk milletinin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Doğan, zaferin Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlık iradesinin de göstergesi olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, Çorum Belediyesi Halkoyunları Ekibi gösteri sundu.

Programda, çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Ekibi'nin gösterilerinin ardından kutlama programı, tören geçişiyle sona erdi.