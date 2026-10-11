71 üyesi bulunan ve geçen hafta çoğunluk sağlanamayan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çorum Şubesi’nin 11. Olağan genel kurulu Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokak’ta bulunan Eğitim Sen Çorum Şubesi Toplantı Salonu’nda üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, KESK Dönem Sözcüsü Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, KESK’e bağlı sendikaların yöneticilerinin de hazır bulunduğu genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Nevzat Veldet’in başkanlığa seçildiği divanda Tüm Bel Sen yöneticisi Kenan Şahin ve SES Disiplin Kurulu Başkanı Süleyman Değirmenci görev aldı. Yönetim Kurulu faaliyet, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu raporlarının okunarak ibra edildiği kongrede gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçe de onaylandı.

BES Şube Başkanı Emrah Azapcı yaptığı konuşmada 10 Ekim Gar katliamında hayatını kaybedenler ile Bahçelievler katliamında hayatını kaybeden Çorumlu Salih Gevenci’yi andı. 10 Ekim’in sadece bir yas günü olmadığını, emeğin, demokrasinin ve kardeşliğin hedef alındığı bir gün olduğunu da söyleyen Azapcı, daha eşit, özgür, demokratik barış içinde bir ülke talebinden ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Barış mücadelesi ile emek mücadelesinin birbirinden kopuk olmadığını, demokrasi olmadan sendikal hakların güvence altında olmasının mümkün olmadığını anlatarak kendilerinin sadece ücretler için değil insanca yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet ve demokratik bir gelecek için mücadeleyi sürdürdüklerini de ifade eden Azapcı, emekçilerin haklarını geriye götürecek uygulamalara karşı örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini, geleceğe daha örgütlü bir mücadele ruhu bırakmak için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Buna göre tek liste halinde yapılan seçimde BES Şube Başkanlığı görevine Aytaç Taşaner seçilirken, Yönetim Kurulu’nda Deniz Güner, Emrah Azapcı, Mehmet Karakütük, Murat Pehlivan, Okan Keklik ve Şeref Demir; Yedek üyeliğe Ali Şahinbaş ve Niyazi Korkutan seçildi.

Denetim Kurulu asil üyeliğine Hatice Örten, Mahmut Çam ve Selçuk Şahin; yedek üyeliğe Abbas Sözen ve Deniz Yaşar’ın seçildiği genel kurulda Disiplin Kurulu asil üyeliğine Elvan Ünal, Halise Solmaz ve Murat Akpınar; yedek üyeliğe ise Sinan Sesli seçildi. Kongrede ayrıca Deniz Güner, Aytaç Taşaner, Emrah Azapcı, Mehmet Karakütük ile Murat Pehlivan da Genel Merkez delegesi olarak belirlendi.

Muhabir: Haber Merkezi