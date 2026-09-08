Arca Çorum FK, ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 4 haftalık periyodunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 4 puan alırken, 4 puanın da Yunan oyuncu Alexandros Kyziridis’in ilk golü atıp perdeyi açtığı maçlarda aldı.

Takıma sezon başında katılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kyziridis, ligin ilk haftasında, son şampiyon Galatasaray’la deplasmanda 2-2 kalınan maça damga vurdu. 53.dakikada 1-0 geriye düşen Arca Çorum FK, 59’da Kyziridis’in ceza sahası dışından attığı harika golle beraberliği sağladı. Aynı Kyziridis 70.dakikada Yunus Akgün’ün aşil tendonuna bastığı için şiddetli faulden kırmızı kart gördü ve Arca Çorum FK 2-2 biten maçı 10 kişi tamamladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, şiddetli faulü nedeniyle Kyziridis’e 2 maçtan men cezası verirken, Arca Çorum FK Yunun oyuncunun forma giyemediği iki maçı da kaybetti. 2.haftada evinde Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Arca Çorum FK, 3.haftada konuk olduğu Beşiktaş karşısında ise sahadan 6-2 yenik ayrıldı.

Beşiktaş maçıyla birlikte cezası tamamlanan Kyziridis, geçen hafta Eyüpspor’la oynanan 4.hafta maçıyla sahalara geri döndü. Teknik direktör Uğur Uçar’ın ilk 11’de forma verdiği Yunan oyuncu henüz 6.dakikada attığı golle yine gol perdesini açan isim olurken, 27.dakikada Borza’nın attığı maçın ikinci golünde ise asist yaptı.

Alınan 3-0’lık galibiyete 1 gol ve 1 asistle büyük katkı sunan Kyziridis, sergilediği futbolla da Arca Çorum FK’nın bu sezon hücumdaki en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi.

Yunan oyuncu, sahalara geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “İki haftalık cezamın ardından yeniden sahaya dönmek harika bir histi. Gol atmak, bir asist yapmak ve en önemlisi takımın üç puanı kazanmasına yardımcı olmak, bu dönüşü daha da özel kılıyor. Her zaman olduğu gibi inanılmaz destekleri için taraftarlarımıza çok büyük bir teşekkür” ifadelerini kullandı.