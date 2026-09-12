Bölgede Tokat’ta yıllık artış yüzde 27 olurken Ordu’da yüzde 24, Amasya ve Yozgat’ta yüzde 19, Samsun’da ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ortalama kiralar eylül başında 28 bin TL olarak ölçüldü. Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre son 1 yıllık dönemde ortalama kiralarda yüzde 22,29 artış gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sadece daire vasıflı konutlar dikkate alındığında İstanbul 45 bin 509 TL, Muğla 40 bin 773 TL, Ankara 34 bin 440 TL, İzmir 33 bin 369 TL ve Antalya 29 bin 305 TL ortalama kira ile, ağustosta fiyatların en yüksek olduğu iller arasında başı çekti.

Kilis, Yozgat, Aksaray, Muş ve Kütahya ise 10 bin 586-14 bin 823 TL bandındaki ortalama fiyatları ile kiraların en düşük olduğu iller olarak öne çıktı.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI İLLER

Bu arada kiraların en az arttığı iller de belli oldu.

Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye genelinde son 1 yılda kira artışının en düşük olduğu iller, ortalama kiralar ve artış oranları şöyle:

Çankırı: 19.226 TL (5,81%)

Tekirdağ: 22.168 TL (10,55%)

Kars: 15.868 TL (11,15%)

Hatay: 20.281 TL (11,61%)

Malatya: 17.738 TL (11,76%)

Zonguldak: 22.800 TL (13,09%)

Kütahya: 14.823 TL (14,07%)

Balıkesir: 23.903 TL (14,84%)

Edirne: 21.824 TL (15,05%)

Niğde: 22.659 TL (15,49%)

Kırklareli: 23.329 TL (15,98%)

Manisa: 22.450 TL (16,25%)

Çanakkale: 27.810 TL (16,54%)

Yalova: 23.516 TL (17,23%)

Kocaeli: 27.547 TL (17,30%)