MÜSİAD Başkanı Murat Ömer Battal ve yönetimi ile görüşerek eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak proje geliştirme imkânlarını ele alan Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çalışmaların, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğiyle zenginleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Çorum’un eğitim potansiyeli ile iş dünyasının bilgi ve deneyimini buluşturmayı amaçlayan görüşme, ortak çalışma alanlarının ele alınması ve geleceğe yönelik proje fikirlerinin paylaşılmasına zemin hazırladı.

Muhabir: Haber Merkezi