Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölgesel kalkınma çalışmalarında görevlendirilmek üzere 4 uzman personel ve 1 destek personeli alacağını duyurdu. Büro görevlisi pozisyonu için de alım yapılacak ilanda, adayların mezuniyet alanları, KPSS puanları ve yabancı dil yeterlilikleriyle ilgili şartlar açıklandı.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak. Adaylar, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini veya Kariyer Kapısı internet adresini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi ise 22 Kasım 2026 olarak belirlendi.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 5 PERSONEL ALACAK

Samsun merkezli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR83 Bölgesi olarak tanımlanan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ın kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla personel istihdam edecek.

ÇORUM'DA GÖREVLENDİRİLECEK

İlan kapsamında 4 uzman personel ve 1 destek personeli (büro görevlisi) alınacak. Başarılı olan adaylar, ajansın uygun göreceği Amasya, Çorum, Samsun veya Tokat illerinden birinde görevlendirilebilecek.

Adayların ilan ve sınav sürecine ilişkin duyuruları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın https://oka.ka.gov.tr/ adresinden ve Kariyer Kapısı üzerinden takip etmesi gerekiyor.