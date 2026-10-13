Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenleri, uluslararası Ecocentric REfashion Projesi kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen final hareketliliğine katılarak sürdürülebilir moda, geri dönüşüm ve çevre bilinci alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Okulun ortakları arasında yer aldığı projenin son hareketliliği, 28 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında Paris’te yapıldı. Polonya, Romanya, Letonya, Türkiye’den Afyon ve Çorum temsilcilerinin bir araya geldiği programda, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ele alındı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni temsilen öğretmenler Ayşegül Eker Çırak, Saadet Seyhan ve Melike Dibo da programa katılarak Türkiye ekibinde yer aldı. Programda geri dönüşüm, yeniden üretim ve atık malzemelerin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yürüten bir okul ziyaret edilerek çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları ve öğrencilere kazandırmayı hedeflediği sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi alındı. Öğrencilerin eski ve atık malzemelerden tasarladıkları ödüllü kıyafetler de incelendi.

Proje, “Daha az tüket, yeniden kullan, yeniden üret ve doğaya sahip çık!” mesajıyla sürdürülebilir bir gelecek için bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi