Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen 4. Hughette Eyüboğlu İskilip Kültür ve Sanat Ödülleri etkinliği, ilçenin kültürel mirasını, sanatını ve geleneklerini aynı çatı altında buluşturdu.

İlçenin kültürel mirasını, sanatını ve geçmişten günümüze taşınan geleneklerini aynı çatı altında buluşturan etkinlik İskilip Belediyesi’nin ev sahipliğinde Temenne Parkı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. İskilip’in kültür hayatında iz bırakan isimlerin anıldığı programda geleneksel İskilip düğünleri de tüm yönleriyle ele alındı. Etkinliğe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın önemli bölümlerinden birini, İskilip’in kültür ve sanat hayatına katkılarıyla tanınan merhum Üstat Fazlı Görücü için gerçekleştirilen anma oluşturdu. İlçenin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Görücü, programda rahmet ve saygıyla anılırken, kültür ve sanat alanında bıraktığı izler de bir kez daha hatırlandı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “İskilip Düğünü” başlıklı panelde ise ilçenin geçmişten günümüze ulaşan düğün gelenekleri ele alındı. Panelde ilçedeki düğünlerinin kendine özgü özellikleri, kuşaktan kuşağa aktarılan örf ve adetler ile toplumsal yaşamın önemli bir parçası haline gelen kültürel değerler üzerinde duruldu. Geçmişte düğünlerin hazırlanışından gerçekleştirilen geleneklere kadar İskilip kültüründe yer edinen uygulamalar konuşulurken, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Hughette Eyüboğlu İskilip Kültür ve Sanat Ödülleri etkinliği, yalnızca bir ödül ve anma etkinliği olmanın ötesinde, İskilip’in kültürel hafızasının yeniden gündeme taşındığı önemli bir buluşma oldu.

Muhabir: Haber Merkezi