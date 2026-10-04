Çorum Valisi Ali Çalgan’ın geçtiğimiz Temmuz ayında İskilip’e gerçekleştirdiği ziyaretlerde gündeme gelen Akşemseddin Hazretleri’nin mirasına ilişkin taleplerde önemli gelişmeler yaşandı.

Vali Ali Çalgan, İskilip’e bağlı Aşağı Şeyhler Köyü Merkez Mahallesi ile Dereseki Köyü Evlik Mahallesi’ni ziyaret ederek Akşemseddin Hazretleri ve ailesine ait tarihi yapıları yerinde incelemişti. Aşağı Şeyhler Köyü’nde Muhtar Gürsel Öztürk tarafından, Akşemseddin Hazretleri’nin ailesine ait 5 türbenin bakım ve onarımdan geçirilmesi talebi Vali Çalgan’a iletilmişti. Talebi yerinde değerlendiren Vali Ali Çalgan, türbelerin aslına uygun şekilde bakım ve onarımının yapılması için İl Özel İdaresine talimat verdi.

Vali Ali Çalgan’ın talimatıyla birlikte Aşağı Şeyhler Köyü’nde bulunan Akşemseddin ailesine ait 5 türbenin tarihi dokusuna uygun şekilde bakım ve onarım süreci başlatılmış oldu.

Öte yandan İskilip’in Dereseki Köyü Evlik Mahallesi’nde bulunan Akşemseddin Hazretleri Çilehanesi’nin tescillenmesi konusunda da önemli bir aşamaya gelindi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat tarafından yılın başında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuçlanması bekleniyor.

İskilip Aşağı Şeyhler’deki 5 türbenin aslına uygun bakım ve onarımının yapılması ile Evlik Mahallesi’ndeki Akşemseddin Çilehanesi’nin tescil sürecinin tamamlanması, İskilip’in tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muhabir: Haber Merkezi