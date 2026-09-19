İskilip esnaflarından Bekir ve Necmettin Yıldırım’ın babaları, Ahmet Sökük’ün kayınpederi, Çeltek köyünden İbrahim Yıldırım hayatını kaybetti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Yıldırım’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İskilip’te üzüntüye neden oldu.

İbrahim Yıldırım, 2024 yılında İskilip’e göz doktoru atanması talebiyle başlattığı imza kampanyasıyla da gündeme gelmişti. İbrahim Yıldırım’ın ilçedeki sağlık hizmetlerine yönelik başlattığı kampanya, vatandaşlardan destek görmüştü.

İbrahim Yıldırım’ın cenazesi, cuma namazına müteakip Hanönü Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi