İskilip’in Veletler Köyü’nde çıkan yangında 1 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

İskilip Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorum ve Uğurludağ itfaiye ekipleri ile İskilip Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangında Hüseyin Koyunoğlu’na ait ev ve samanlık ile Ahmet Koyunoğlu’na ait samanlık zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek müdahaleye destek veren ekiplere teşekkür etti.