İskilip’in Çomu Köyü’nde yaşanan olay, bölge halkını şaşkına çevirdi. İskilip Dolması yapımında kullanılmak üzere meşe odunu alan dolma ustası Tahir Helvacı, odunun çürük kısmında arıların yaptığı bal olduğunu fark etti.

Helvacı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “İskilip’e ait yöresel bir yemek olan İskilip Dolması yapımında kullanmak için meşe odunu aldık. Odunun çürük kısmında arıların yaptığı bal olduğunu gördük ve çok şaşırdık. Daha sonra bu balı başka bir kaba aktardık.”

Çürümüş meşe kütüğünün içerisinden çıkan balın miktarının yaklaşık 8 kilogram olduğu öğrenildi.

Doğal ortamda, meşe kütüğünün içerisinde arılar tarafından yapılan balı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, olay bölgede de ilgi çekti.

Doğanın içerisinden gelen bu ilginç görüntü, İskilip’te günün en dikkat çeken olaylarından biri oldu.

Muhabir: Haber Merkezi