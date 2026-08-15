rca Çorum FK, Trendyol Süper Lig’deki tarihinin ilk maçında deplasmanda son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak İstanbul’dan tarihi bir puanla döndü. Kırmızı-Siyahlıların elde ettiği bu önemli sonuçta Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, yaptığı kritik kurtarışlarla başrol oynadı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmanın özellikle ilk yarısında Galatasaray’ın hücumlarına geçit vermeyen Marcos Felipe, Victor Osimhen başta olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncuların gol girişimlerinde kalesini başarıyla savundu. İlk 45 dakika golsüz tamamlanırken, Çorum FK’nın kalesinde Felipe’nin performansı dikkat çekti.

İkinci yarıda Galatasaray’ın 1-0 öne geçmesinin ardından da kritik kurtarışlarına devam eden deneyimli file bekçisi, Leroy Sane’nin sert şutunda ve Abdülkerim Bardakcı’nın vuruşunda gole izin vermedi. Çorum FK’nın 2-1 üstünlüğü yakaladığı bölümde ise yaptığı iki kritik kurtarışla takımının öne geçmesine yardımcı oldu.

Çorum FK’nın 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray baskısını artırırken, Marcos Felipe yine sahneye çıktı. 89. dakikada Eren Elmalı’nın şutunu kornere çeviren Brezilyalı kaleci, takımını maçın son anlarına kadar önde tuttu.

Galatasaray 90. dakikada Victor Osimhen’in kafa golüyle beraberliği yakalasa da Marcos Felipe’nin maç boyunca yaptığı kurtarışlar, Arca Çorum FK’nın İstanbul’dan 1 puanla ayrılmasında büyük rol oynadı.