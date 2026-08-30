ARCA Çorum FK, transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersekli millî orta saha oyuncusu Ermin Mahmić’i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, FC Slovan Liberec forması giyen 2005 doğumlu genç futbolcunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varırken, Mahmić ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Avusturya’da yetişen ve genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip olan Ermin Mahmić, bundan sonraki kariyerini ARCA Çorum FK forması altında sürdürecek.

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlı kulüple resmi sözleşmeye imza atan Bosna Hersekli futbolcunun, Avrupa’nın önemli liglerinde mücadele eden bazı kulüplerin de transfer listesinde bulunduğu öğrenildi. Almanya Bundesliga, İskoçya Premiership, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A’dan önemli kulüplerin ilgisine rağmen Mahmić’in tercihini ARCA Çorum FK’dan yana kullandığı belirtildi.

Dünya Kupası’nda İki Gol Attı

Bosna Hersek A Millî Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Ermin Mahmić, turnuvadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Genç orta saha oyuncusu, Bosna Hersek’in İsviçre ve Katar ile oynadığı karşılaşmalarda fileleri havalandırırken, kaydettiği 2 golle takımının turnuvadaki en golcü oyuncusu oldu.