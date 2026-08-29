Arca Çorum FK’da transfer görüşmeleri yoğunluk kazandı. Transfer döneminin son günlerine girilirken, kırmızı-siyahlı kulüp Çekya Ligi takımlarından Slovan Liberec’in 21 yaşındaki Bosna Hersekli 10 numarası Ermin Mahmic’i kadrosuna katma yolunda önemli mesafe kat etti.

Edinilen bilgilere göre, kulüpler arasında 4,3 milyon Sterlin (yaklaşık 5 milyon Euro) bonservis ücreti konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a davet edildi.

Bosna Hersek Milli Takımı’nda da oynayan ve 5 maçta 2 golü bulunan Ermin Mahmic’i Beşiktaş, Celtic, PAOK, Salzburg, Basel ve Toulouse’nin de istediği ancak oyuncunun Arca Çorum FK’ya yakın olduğu belirtildi.