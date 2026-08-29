PFDK, Arca Çorum FK’ya, Galatasaray maçıyla ilgili olarak taraftarların neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ihtar, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Misafir Tribün 418, 419 ve 420. Bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki deplasman olan Beşiktaş maçına girişlerinin engellenmesine karar verirken, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı da Arca Çorum FK’yı “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle 280 bin lira para cezasına çarptırmıştı. Arca Çorum FK’nın bu cezalara itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

KYZİRİDİS’İN CEZASI DA ONANDI

Aynı maçta rakip futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle kırmızı kart gören Arca Çorum FK’lı futbolcu Alexandros Kyziridis’e verilen 2 maçtan men cezasına yapılan itiraz da reddedildi ve Yunan oyuncunun cezası onandı. Kyziridis, Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu, Galatasaray’a verilen cezalarla ilgili yapılan itirazları da reddetti.