Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında okullarda ders zilinin çalması üzerine yaptığı açıklamada, eğitim döneminin başlamasının spor kurslarına ve sportif faaliyetlere ara verilmesi anlamına gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Arıcı’nın, sporun akademik başarının önünde engel olmadığına vurgu yaptığı açıklaması şöyle: “Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ÇOCUKLARI SPORDAN KOPARMAYALIM

Okulların açılmasıyla birlikte velilerimize özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Çocuklarımızı spordan koparmayalım. Eğitim hayatının başlaması, spor kurslarına ve sportif faaliyetlere ara verilmesi anlamına gelmemeli.

Spor, akademik başarının önünde bir engel değil; tam tersine disiplinli çalışma, zamanı doğru kullanma, özgüven, sorumluluk alma ve hedef belirleme gibi çocuklarımızın eğitim hayatına da katkı sağlayan önemli bir unsurdur.

OKULLA SPOR BİRBİRİNİN ALTERNATİF DEĞİLDİR

Elbette derslerimiz önemli, ancak çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimleri de en az dersleri kadar kıymetli. Okul ile sporu birbirinin alternatifi olarak değil, birbirini tamamlayan iki önemli eğitim alanı olarak görmeliyiz.

Velilerimizden ricamız; çocuklarımızın okul döneminde de kulüplerine, spor kurslarına ve antrenmanlarına devam etmelerini desteklemeleridir.

Dersini de yapsın, sporunu da yapsın. Çocuklarımız hem zihnen hem bedenen güçlü yetişsin.”