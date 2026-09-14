“2026 Avrupa Spor Şehri” unvanını taşıyan Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Karakucak Güreşlerinde başpehlivanlığı Osmancıklı milli güreşçi Efe Anıl Al aldı.

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İtalya, Makedonya, Bosna Hersek, Polonya, Litvanya, Kırgızistan, KKTC, Moğolistan, Moldova ve Ukrayna’dan olmak üzere 15 farklı ülkeden 1200 pehlivanın katıldığı organizasyonda 28 farklı sıklette müsabakalar yapıldı. Efe Anıl Al’ın mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri en çok ilgi gören kategori oldu.

Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Efe Anıl Al, yarı finalde Kırkpınar şampiyonlarından İsmail Balaban’ı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde de yine Kırkpınar güreşçilerinden Yunus Emre Yaman ile karşılaşan Efe Anıl, güçlü rakibini devirerek şampiyonluğunu ilan etti. Yunus Emre Yaman ikincilikle teselli bulurken, İsmail Balaban’la Mehmet Can Üngür üçüncülüğü paylaştı.

Takımlarda ise, 180 puanla Türkiye şampiyon oldu. Gürcistan 45 puanla ikinciliği elde ederken, 20 puanlı İran ve 15 puanlı Azerbaycan üçüncülüğü paylaştı.