Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, Şube Yönetim Kurulu’nun 25 Ağustos 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda genel kurul sürecinin 1 Eylül 2026 itibarıyla başladığını duyurdu.

Fatih Okumuş, seçim sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde yürütüleceğini belirterek, genel kurulun üyelere, teşkilata, eğitim camiasına ve Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel kurul ve seçim sürecine ilişkin ayrıntıların sendikanın internet sitesinden paylaşılacağı da bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi