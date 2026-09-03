MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 15. Olağan Çorum İl Kongresi’ne davet etti.

MHP Genel Merkezi’ndeki ziyarette Vahit Kayrıcı ve Mehmet İhsan Çıplak, Çorum teşkilatının kongreye yönelik hazırlıkları hakkında Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bilgi verdi.

Görüşmede, 15. Olağan İl Kongresi için hazırlıkların tamamlandığı, sürecin birlik ve beraberlik içerisinde ve belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Çıplak, Devlet Bahçeli’nin kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çıplak, Bahçeli’nin kendilerini samimiyet ve nezaketle karşılamasının Çorum teşkilatı açısından büyük bir onur olduğunu belirterek, Genel Başkan Bahçeli’ye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi