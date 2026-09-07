Yıllarca Saat Kulesi civarında faaliyet gösterdikten sonra Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki yeni yerlerine taşınan balıkçı esnafı yeni balık sezonuna başladı.

Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan ve 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçıların denize açılması ile tezgahlar da balıklarla dolmaya başladı.

Çorum’da yıllarca balık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Örnek Balıkçılık yetkilileri Hakan Kaynar ve Sefa Küçükkale sezonun bereketli başladığını dile getirdi. Özellikle av yasağının sona ermesi ile birlikte Karadeniz’de palamutun zengin olacağını dile getiren Kaynar ile Küçükkale, balık fiyatlarının ise geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu kaydetti.

Palamutun 100-150 TL’den tezgaha indiğini vurgulayan Kaynar ile Küçükkale, hamsinin fiyatının ise geçen yıl olduğu gibi 200 TL olduğunu söyledi.

Buna göre sezonun açılması ile birlikte Çupra 250 TL, İstavrit 200 TL, Mezgit 300 TL, Barbun 400 TL, Karadeniz Somon 400 TL, Levrek 700 TL ve Deniz Çupra 700 TL’den satışa sunuldu.

Hakan Kaynar ve Sefa Küçükkale “Herkesi taze balık yemeye davet ediyoruz. Bu yıl hamsiden beklentimiz zayıf olabilir ama palamut yüzünden Çorumlunun balığa doyacağına inanıyoruz” dediler.