ÇEKVA Yönetim Kurulu üyeleri Çorum’da gerçekleştirdiği program kapsamında iş insanları, bürokratlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacak yeni projeler ve destek mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa, Vali Ali Çalgan, ÇEKVA Kurucusu eski Bağcılar Belediye Başkanı ve Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkanı ve emekli Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇEKVA İl Temsilcisi Ahmet Güngör, Çorum’da 30 yıldır ÇEKVA bünyesinde her ay toplanan Sanat Dostları ile kursiyer öğrenciler iştirak etti.

Geçmişten geleceğe uzanan samimi bir sohbet ortamında gençlerle protokol üyelerini buluşturan programda ÇEKVA’nın bugüne kadar yaptıkları, yapılması düşünülen çalışmalar ele alındı.

“ÇEKVA ÇATI ÖRGÜT”

Programın açılışında konuşan ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu devlet görevindeki hizmetlerini anlattıktan sonra ÇEKVA’nın bugüne kadar 20 bin öğrenciye burs verdiğini söyledi. Vakfın burs vermekle kalmadığını, öğrencilere sahip çıkarak gelecek planlamasına da katkı sağladığını anlatan Balkanlıoğlu: “Gençlere sahip çıkıldıkça memleketimiz çok daha iyi yerlere gelebilir. ÇEKVA’da zeki çalışkan gençlerin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerine destek sağlamaktadır. Bizden burs alarak Bakan Yardımcılığı’na kadar bir çok önemli yere gelen isimler vardır. Çorum ve İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya gibi şubelerimizle de memleketimize hizmeti sürdürüyoruz” dedi.

Vakfın bugüne kadar “Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz” sloganı ile herkesi kucaklayan kimseyi ötekileştirmeyen bir çatı örgüt olmasının sağlandığını kaydederek Çorumlunun büyük şehirlerdeki dayanışmasının diğer kentlerden zayıf olduğuna da değinen Balkanlıoğlu; “Çorumlu derneklerinin sayısı her geçen gün artıyor ama bunlar birlikte hareket edemiyor. Bazı vilayetlerin bu dayanışmayı daha çok yapabildiğini görüyoruz. Çorum olarak bunu sağlamamız gerekiyor. ÇEKVA burada bir çatı örgüt olabilir” diye konuştu.

İstanbul’da önümüzdeki aylarda düzenleyecekleri Çorum Tanıtım Günleri’nin önemine değinerek ilimizin her alanda tanıtımına katkı sağlamak istediklerini de anlatan İrfan Balkanlıoğlu bugüne kadar vakfa emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi

İskilip Belediye Başkanı Çizikci Çorumlular’ın dışarıda birlikte hareket etmeyi öğrendikleri zaman daha güçlü olacağını belirtirken, Uğurludağ Belediye Başkanı Torun da öğrencilere burs verme konusunda hassas olan ÇEKVA’ya teşekkür etti.ÇEKVA’nın Çorum’un geleceği ve birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Rektör Öztürk de vakfın Hitit Üniversitesi’nin bölümlerinde dereceye girenler ile ve en yüksek puanla kazanarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere burs vermesinden dolayı ÇEKVA yönetimine teşekkür ederken, Çorum Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında bir şehrin kamu kurumları, yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalışması halinde büyüyebileceğini, Çorum’da da bu uyumun son yıllarda sağlandığını hatırlattı.Belediye olarak özellikle şehir dışındaki yüzlerce sivil toplum kuruluşuna destekler sağladıklarını ama bunlar içinde ÇEKVA’nın yerinin ayrı olduğunu da kaydeden Başkan Aşgın, “Güvenilir ve saygı isimlerin bulunduğu ÇEKVA ile yol yürümekten mutluyuz. Bu nedenle Çorum Tanıtım Günleri’ne de her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.ÇALGAN KUTLADIProgramda Vali Çalgan da ÇEKVA’nın yıllardır başarılı çalışmalara imza atan ilimizin önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Konuşmasında eğitimin, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almalarının büyük önem taşıdığını belirten Vali Çalgan, bu noktada kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katkılarının da önemli olduğunu ifade etti.ÇEKVA’nın eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmaların ve öğrencilere sunduğu desteklerin takdire şayan olduğunu dile getiren Vali Çalgan, vakfın eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Vali Ali Çalgan, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için sağlanan desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, ÇEKVA Kurucusu Feyzullah Kıyıklık, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine eğitime sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.Önceki gün YKS ve LGS’de Türkiye derecesi yapan Çorumlu öğrenciler ve ailelerini makamında ağırladığını hatırlatarak bu öğrencilerin tamamının dışarıdaki lise ve üniversitelere gideceğini söyleyen Vali Çalgan, “Çorumlu öğrencilerimize dışarıya gittiklerinde ve bizim onlardan beklediğimiz verimi almamız için sahipsiz kalmamaları çok önemli. İşte burada ÇEKVA güzel hizmetler yapıyor. Onların büyük şehirlerde kaybolmamaları, ülkeye ve devletine hizmet edecek donanımlı gençler olarak yetişmeleri için yapılan çalışmalara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.ÇEKVA kurucusu Feyzullah Kıyıklık da yaptığı konuşmada ÇEKVA’nın üye sayısının ve aidat gelirlerinin artmasının gerekliliğine vurgu yaparak tüm Çorumluları vakfa üye olmaya davet etti.