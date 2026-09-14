Hititlerden günümüze uzanan Çorum mutfağı, Bodrum’da düzenlenen “Çorum Lezzet Festivali” ile Ege kıyılarında tanıtıldı.

Çorum Belediyesi ve Hapimag Sea Garden Resort iş birliğiyle gerçekleştirilen “Çorum Lezzet Festivali”, kentin binlerce yıllık gastronomi mirasını Bodrum’da buluşturdu. Hapimag Sea Garden Resort’un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, Çorum’un yöresel lezzetleri, kültürel değerleri ve yerel üretim zenginliği yerli ve yabancı misafirlere tanıtıldı.

Etkinlikte; İskilip dolması, leblebi ve Kargı tulum peyniri başta olmak üzere Çorum’un coğrafi işaretli ürünleri, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Akşam yemeğinde protokol, iş dünyası, basın mensupları ve gastronomi camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Çorum mutfağının seçkin örneklerinin sunulduğu gecede, kentin zengin kültürel mirası ve yöresel değerleri konuklarla paylaşıldı.

Programa; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Gonca Köksal Aras, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve eşi Zeynep Karadaş, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı, Araştırmacı-Yazar Adnan Şahin ve eşi Şef Deniz Şahin ile ev sahipliği yapan Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol katıldı.

ÇORUM MUTFAĞINA BODRUM’DA YOĞUN İLGİ

Sabah kahvaltısıyla başlayan etkinlikler, gün boyunca otel misafirlerinin Çorum mutfağını yakından tanımasına imkân sağladı. Akşam düzenlenen özel lezzet ziyafetinde ise Çorum’un geleneksel yemekleri ve yöresel ürünleri davetlilerle buluştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR