Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada, Samsun-Ankara hızlı demir yolu projesinin Çorum ayağına ilişkin önemli bilgiler verdi. Kırıkkale’den Çorum’a kadar olan kesimde yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Merzifon-Çorum-Havza kesiminin ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara gelecek yılın ilk aylarında başlanmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'yi 2 bin 251 kilometrelik hızlı demiryolu ağıyla donattıklarını dile getiren Uraloğlu, “Avrupa'da altıncı, dünyada da sekizinci demiryolu, hızlı demiryolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir yer kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz. Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var” dedi.

Herkesin laf, kendilerinin ise icraat ürettiklerini ifade eden Uraloğlu şunları söyledi:

“Samsun'a gelecek olan hızlı treni biz Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar yapım çalışmaları devam ediyor. Merzifon, Çorum, Havza kesiminin de ihalesini yaptık. Ona da inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında başlarız. Sonra ne kaldı? Havza'dan Kavak'tan Samsun'a kadar gelecek olan hattın ihalesini inşallah yine önümüzdeki sene yapmış olacağız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Projemiz tamamlandığında ne işe yarayacak? Bugün Samsun'dan Ankara'ya kaç saatte gidiyoruz? Dört saatte, beş saatte. Otobüs altı saatte. Demiryolu bittiği zaman sadece ve sadece iki buçuk saatte gideceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir de Özgür Özel Çorum'a gelmiş. Demiş ki 'bu demiryoluna başladılar ya bunu biz açacağız'. Hiç merak etmesin. Biz başladığımız hiçbir işi eksik bırakmadık. Onu bitirmeyi de Allah'ın izniyle bize nasip olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah.”

Muhabir: Anadolu Ajansı