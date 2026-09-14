45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, güçlü ve üretken bir toplumun ancak nitelikli eğitimle mümkün olabileceğini vurgulayarak, “Bir ülkenin geleceği sınıfta başlar, hayatın içinde şekillenir” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni bir dönemin kapıları açılırken, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan eğitim sisteminin yalnızca okul, öğretmen ve ders kitaplarından ibaret olmadığını belirtti.

Eğitimin toplumun ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Afacan, ülkelerin gelişmişliğinin yalnızca ekonomik ve teknolojik imkânlarla ölçülemeyeceğini ifade ederek, “Üreten toplumlar güçlüdür. Ancak üretmek yalnızca fabrikada bir ürün ortaya çıkarmak değildir. Bilgi, teknoloji, bilim, sanat, fikir, çözüm ve en önemlisi değer üretmek de üretimin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUN İLK OKULU EVİDİR”

Üretken bir toplumun oluşmasında eğitimin temel rol oynadığını belirten Afacan, ailelerin sorumluluğuna da dikkat çekti. Çocuğun ilk okulunun ev, ilk öğretmenlerinin ise anne ve babası olduğunu vurgulayan Afacan, çocukların büyük ölçüde yetişkinlerin davranışlarını örnek aldığını kaydetti.

Afacan, çocuklara yalnızca yüksek not ve sınav başarısı hedefi koyulmaması gerektiğini belirterek, gerçek başarının merak etmek, soru sormak, araştırmak, hata yapmaktan korkmamak ve karşılaşılan sorunlara çözüm aramak olduğunu ifade etti.

“ÖĞRETMENLİK, ÜLKENİN GELECEĞİNE DOKUNAN BİR GÖREV”

Öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Afacan, öğretmenlerin yalnızca müfredatı aktarmadığını, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına da katkı sunduğunu söyledi.

Aile, okul ve öğrencinin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin önemine işaret eden Afacan, “Okul, aile ve öğrenci aynı hedefe bakmadığı sürece eğitimde kalıcı başarı mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZ TÜKETİCİ DEĞİL, ÜRETİCİ OLMALI”

Öğrencilere de çağrıda bulunan Afacan, gençlerin yalnızca derslerine odaklanmak yerine okumaları, araştırmaları, spor ve sanatla ilgilenmeleri, teknoloji ve yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Gelecekte ülkeler arasındaki rekabetin bilgi, bilim, teknoloji ve yetişmiş insan gücü üzerinden şekilleneceğini ifade eden Afacan, yapay zekâ, robotik, biyoteknoloji ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği bir dönemde çocuklara yalnızca bugünün bilgilerini ezberletmenin yeterli olmayacağını söyledi.

Afacan, “Onlara öğrenmeyi öğretmemiz gerekir. Bilginin nerede olduğunu bulabilmeyi, doğruyla yanlışı ayırabilmeyi, eleştirel düşünmeyi ve yeni durumlara uyum sağlayabilmeyi öğretmeliyiz” dedi.

Toplumun çocukların geleceğinin şekillenmesinde ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayan Afacan, evdeki konuşmadan trafikteki davranışlara, sosyal medyada kullanılan dilden insanlara gösterilen saygıya kadar her davranışın bir eğitim niteliği taşıdığını belirtti.

Afacan, açıklamasının sonunda yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, aileler ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü hatırlattı.

Muhabir: SELDA FINDIK