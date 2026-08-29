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Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek şenliğe tüm Çorumluları davet etti.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacağı şenliğin ses ve sahne düzeni Sıla Müzik Organizasyon tarafından sağlanacak.

Türk Halk Müziği’nin sevilen ve ünlü sanatçılarından Hüseyin Uğurlu ile birlikte Soner Ergül, Tuğçe Kılıç ve Serengül Töremiş, şenlik programı kapsamında konser verecek.

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