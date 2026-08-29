Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos Zaferi’nin milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği kararlılığın, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade eden Baran, Büyük Zafer’in Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreçte önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi; milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği kararlılığın, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Aziz milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı bu eşsiz zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Zaferin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ