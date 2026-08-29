Çorum Belediyesi’nde farklı kademelerde görev yapan İrfan Yiğit, akademik çalışmalarını sürdürdüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde doçent oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı’nda görev yapan Yiğit, doçentlik unvanını alarak akademik kariyerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

HOCALARINA VE DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Doçentlik sürecinde kendisine destek veren akademisyenlere teşekkür eden Yiğit, özellikle Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Yiğit, “Bu süreçte bilgi ve tecrübesiyle yol gösteren, desteğini ve samimiyetini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin bu süreçteki desteği benim için çok kıymetliydi” dedi.

Doç. Dr. İrfan Yiğit, ayrıca Doç. Dr. Esra Hayrat Yılmaz, Doç. Dr. Seyid Muhammed Taki Hüseyni, Doç. Dr. Yakup Kaya ve Doç. Dr. Abdullah Altuncu ile kendisine destek olan tüm arkadaşlarına, dostlarına ve doçentlik jürisinde yer alan hocalarına teşekkür etti.

ÇORUM HABER, Doç. Dr. İrfan Yiğit’i yeni akademik unvanından dolayı kutluyor, akademik çalışmalarında başarılar diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR